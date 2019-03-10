Вс, 10.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд

Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: на борту было больше 150 человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Lennufirma Ethiopian Airlines reisilennuk.

ФОТО: Amr Dalsh / REUTERS / Scanpix

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу по пути из Аддис-Абебы в Найроби, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си".

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно.

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ