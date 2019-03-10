Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: на борту было больше 150 человек

На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно.