Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: на борту было больше 150 человек

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу по пути из Аддис-Абебы в Найроби, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на "Би-би-си".
На его борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.
В Ethiopian Airlines подтвердили факт катастрофы, сообщив, что крушение произошло вскоре после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Удалось ли выжить кому-то из находившихся на борту, пока непонятно.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.