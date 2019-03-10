Фото: в Северной Корее выбирают новый парламент

Граждане Северной Кореи в воскресенье, 10 марта, выбирают депутатов парламента - Верховного народного собрания. Это вторые подобные выборы со времени прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына более семи лет тому назад. По сообщению государственных СМИ, уже к полудню в голосовании приняли участие 57 процентов зарегистрированных избирателей. "Все избиратели в едином порыве участвуют в выборах на благо социалистического государства", - говорится в сообщениях, передает Deutsche Welle.

