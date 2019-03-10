Фото: в Северной Корее выбирают новый парламент

Граждане Северной Кореи в воскресенье, 10 марта, выбирают депутатов парламента - Верховного народного собрания. Это вторые подобные выборы со времени прихода к власти в КНДР Ким Чен Ына более семи лет тому назад. По сообщению государственных СМИ, уже к полудню в голосовании приняли участие 57 процентов зарегистрированных избирателей. "Все избиратели в едином порыве участвуют в выборах на благо социалистического государства", - говорится в сообщениях, передает Deutsche Welle.
Выборы в Верховное народное собрание являются формальностью, отмечает агентство dpa. От каждого избирательного округа обычно баллотируется лишь один кандидат, утвержденный правящей в стране Трудовой партией Кореи. 687 депутатов прежнего созыва были избраны пять лет тому назад. Результаты голосования были объявлены двумя днями позже.
По мнению наблюдателей, нынешние выборы призваны укрепить сплоченность северокорейского народа на фоне международных санкций.
Формально Верховное народное собрание является высшим органом государственной власти в КНДР. Однако депутаты собираются на заседания лишь два или три раза в год главным образом для того, чтобы ратифицировать решения, уже принятые руководством страны.