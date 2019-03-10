Видео: эстонская свадьба, на которую пришли только посторонние люди

На самом деле Кади и Кристьян уже три года женаты, а свадебное торжество организовано для самих гостей. Речь идет о генеральной репетиции свадьбы, а гости — пары, которые собираются пожениться, — могут увидеть, как выглядит свадебная церемония и праздник.