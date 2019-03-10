Видео: эстонская свадьба, на которую пришли только посторонние люди

В субботу, 9 марта, в Тарту в Эстонской авиационной академии собрались почти сто гостей, чтобы принять участие в свадебном торжестве Кади и Кристьяна Нумма. Но в отличие от обычных свадеб все гости на этом мероприятии были посторонними людьми, пишет Tartu Postimees.
На самом деле Кади и Кристьян уже три года женаты, а свадебное торжество организовано для самих гостей. Речь идет о генеральной репетиции свадьбы, а гости — пары, которые собираются пожениться, — могут увидеть, как выглядит свадебная церемония и праздник.
Генеральная репетиция свадьбы прошла впервые и в ней приняли участие 30 пар.
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