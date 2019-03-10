Российский конькобежец установил новый рекорд

Россиянин Павел Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), передает Newsru.com.
Трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье показал результат 33,616 секунды.
Второе место занял японец Тацуя Синхама, который бежал перед Кулижниковым и показал результат 33,835 секунды, превзойдя предыдущий мировой рекорд российского спортсмена (33,98). Третье место занял японец Юма Мураками (34,113).