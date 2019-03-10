Вс, 10.03.2019
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Российский конькобежец установил новый рекорд

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Павел Кулижников.

ФОТО: Lyle Aspinall/AP

Россиянин Павел Кулижников с мировым рекордом одержал победу на дистанции 500 метров на заключительном этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), передает Newsru.com.

Трехкратный чемпион мира в спринтерском многоборье показал результат 33,616 секунды.

Второе место занял японец Тацуя Синхама, который бежал перед Кулижниковым и показал результат 33,835 секунды, превзойдя предыдущий мировой рекорд российского спортсмена (33,98). Третье место занял японец Юма Мураками (34,113).

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