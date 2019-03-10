Вс, 10.03.2019
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Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

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Школьники. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

Пятиклассники из Кудрово Ленинградской области устроили в школе акцию «Без баб» в честь 8 Марта. Об этом сообщила мать одной из учениц школы на своей странице в Facebook.

По словам женщины, школьники начали свою акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры (символ женского начала — прим. ред.). Затем некоторые из организаторов акции перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. Женщина посетовала, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, обучающаяся в восьмом классе, передает Lenta.ru.

В комментариях к записи пользователи предположили, что идея провести акцию «Без баб» возникла у пятиклассников благодаря одноименному интернет-сообществу в «Одноклассниках».

7 марта призывавших «бить бабу по лицу» хабаровчан посадили за экстремизм. Участники интернет-сообщества «Мужское государство» получили до четырех лет колонии общего режима.

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