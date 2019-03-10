Российские пятиклассники отпинали школьниц в честь 8 Марта

По словам женщины, школьники начали свою акцию с расклеивания листовок, на которых был изображен перечеркнутый символ Венеры (символ женского начала — прим. ред.). Затем некоторые из организаторов акции перешли на агрессию и начали пинать проходящих мимо школьниц. Женщина посетовала, что от действий пятиклассников пострадала в том числе ее дочь, обучающаяся в восьмом классе, передает Lenta.ru.