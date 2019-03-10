На ярмарке труда жителям Эстонии предложат 150 рабочих мест

12 марта в Пыльваском Центре культуры и интересов пройдет Ярмарка труда и карьеры Пыльвамаа. На ярмарке, которая будет проходить уже в четвертый раз, около 25 работодателей будут предлагать 150 рабочих мест. Будет предлагаться как сезонная работа на лето, так и рабочие места с длительным договором.

Наряду с работодателями Пыльвамаа на ярмарке будут также представлены работодатели из других уездов: Вырумаа, Тартумаа и Валгамаа. У консультантов по карьере из Кассы страхования от безработицы можно будет спросить совет по поиску работы, выбору карьерного и образовательного пути. На ярмарке можно будет узнать о различных услугах и возможностях, которые предлагают партнеры кассы по безработице, также на месте будут профессиональные учебные заведения и гимназия.

Руководитель отделения Кассы страхования от безработицы в Пыльвамаа Катри Мандел сказала, что отличием этой ярмарки от предыдущих станет молодежная площадка и ИТ-семинар для людей в возрасте. «На молодежной площадке расскажут о современных способах найма на работу, возможностях трудоустройства за границей и о том, как построить карьеру еще во время учебы. День проведут школьники из Пыльваской Гимназии», - сказала Мандел.

Не забыли и о людях в возрасте – на ярмарке Садовая школа Ряпина расскажет о применении цифровых навыков, также пройдет семинар для людей в возрасте 50+, с целью мотивировать их изучать цифровые технологии. При себе участники семинара должны иметь ИД-карту, а также PIN-коды 1 и 2.

«Навык использования технологий на работе становится все важнее. Те, кто до сих пор не соприкасался с технологиями, оказывается на рынке труда в сложном положении. Простые действия с компьютером уже сегодня нужно уметь совершать практически на каждом месте работы. Чтобы работа нового времени не поставила в тупик, следует освежить свою операционную систему новыми знаниями», - подчеркнула Мандел, по словам которой Кассы страхования от безработицы предлагает компьютерные курсы и работающим людям.

В программе ярмарки запланировано несколько интересных выступлений – можно будет послушать доклады о возможностях обучения в Тартуской гимназии для взрослых, работодателям расскажут о возможностях временного трудоустройства работников из третьих стран, в том числе об использовании сезонных работ и работ на арендных условиях.

О трудоустройстве за границей расскажет EURES-консультант Кассы страхования от безработицы, который поможет сориентироваться в иностранных вакансиях и даст практические советы, что нужно иметь ввиду при переезде в другую страну.