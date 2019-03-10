В России пожилой мужчина из Эстонии прогнал вооруженного преступника из магазина

Налетчик напугал женщину-кассира цветочного магазина в Кингисеппском районе Ленинградской области, но получил отпор от добропорядочного покупателя, сообщили 47news в правоохранительных органах РФ.
Вчера, 9 марта, в половине третьего часа ночи в кингисеппскую полицию обратились 24-летняя сотрудница цветочного магазина, расположенного на улице Воровского в Кингисеппе. По ее словам, десятью минутами ранее в павильон зашел мужчина с пистолетом в руках и потребовал денег. Но на помощь пришел 62-летний безработный родом, как потом выяснилось, из Нарвы. Он попытался отобрать пистолет у злоумышленника. Получив отпор, злоумышленник был вынужден бежать.
По данным 47news, оказавший сопротивление грабителю отделался ушибом головы и расцарапанным ухом.