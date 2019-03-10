Фото: в Москве проходит акция в защиту свободного интернета

REUTERS/Shamil Zhumatov В Москве проходит митинг за свободный интернет. ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV / REUTERS

По данным "Белого счетчика", на 14:45 мск через рамки на проспект Сахарова прошли более девяти тысяч человек. Толпа за рамками визуально не уменьшается.

Очередь на рамках. Менты просто срывают митинг, саботируя собственные же "согласования". pic.twitter.com/lhn7r2H4Vx — ruslan shaveddinov (@shaveddinov) 10 марта 2019 г.

Между тем еще до начала митинга появились сообщения о задержаниях. Представители ЛПР написали в Twitter, что полиция увезла в отделение волонтеров вместе со связками воздушных шаров, предназначенных для участников митинга. В оппозиционном движении "Весна" рассказали порталу "Медиазона", что в ОВД Красносельский доставили 15 человек. По словам члена правления ЛПР Михаила Светова, правоохранители "орут, что воздушные шары это беспилотное летающее средство и на них требуется лицензия".

❗️Восемь волонтёров, раздающих воздушные шары для посетителей митинга, задержаны полицией. Причину не озвучивают pic.twitter.com/UDya4378H9 — SONYA BLADE (@Cannibalica) 10 марта 2019 г.

Перед митингом были также изъяты баннеры для сцены и звуковых башен, сообщила ЛП, отметив, что текст на них "полностью соответствует заявке".

⚡⚡⚡ ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА БАННЕРЫ ДЛЯ СЦЕНЫ И ЗВУКОВЫХ БАШЕН БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН⚡⚡⚡ pic.twitter.com/hvbu6rpbXX — Либертарианская партия России (ЛПР) (@libertarian_rus) 10 марта 2019 г.

Как говорится на сайте акции, к ее проведению организаторов побудило, в частности, то, что депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об изоляции российского сегмента интернета и тем самым "предлагают дать Роскомнадзору власть, достаточную, чтобы изолировать всю Россию от всемирного интернета".

Если закон будет принят, власти смогут контролировать домены, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания блокировок, предостерегают организаторы. Они отмечают, что "устали от постоянного сжатия пространства свободы и введения репрессивных законов". "Государство решило пойти дальше и забирает весь интернет, - говорится далее в заявлении. - Паутина цензуры все больше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета".