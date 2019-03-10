Эстонские банки требуют от клиентов заполнять подробные анкеты о себе и родственниках

Закон также обязывает финансовые учреждения выяснять, является ли их клиентом связанное с госорганами лицо, член его семьи или человек, связанный с ним тесными рабочими отношениями.

Старший специалист по борьбе с отмыванием денег Swedbank Тоомас Томсон сообщил ERR, что данная категория лиц выявляется в тот момент, когда с ними устанавливаются коммерческие отношения, при обновлении клиентских данных, а также при наступлении определенных событий. Для этой цели банк использует как предоставленную клиентом информацию, так и данные, собранные поставщиками соответствующих услуг и самим банком. Аналогичный подход применяется и в банке SEB, сообщила представитель финансового учреждения Эвелин Аллас.