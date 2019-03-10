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  • Жители Латвии негодуют: почему в Эстонии латвийские сладости стоят дешевле?

Жители Латвии негодуют: почему в Эстонии латвийские сладости стоят дешевле?

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Продукция "Orkla"

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Латвийские сладости в Эстонии стоят на 16-50 центов дешевле, чем в самой Латвии. Представители предприятия отказываются называть причину этого феномена, пишет Rus.TVNET.

Так, зритель передачи Bez Tabu в магазине в городе Пярну заметил, что цены по сравнению с ценами в магазинах Laima в Риге значительно отличаются.

Рудольф: "Когда вошел в магазин Kalev, увидел, что торгуют продукцией Selga. Однако в Латвии цены больше, чем в Эстонии. Как такое возможно? Почему латвийцам надо опять переплачивать?"

Итак, журналисты сравнили цены: пачка печенья Selga в Латвии на 20 центов дороже, чем у нас (59 центов). Зефир со вкусом клюквы в Эстонии стоит 1,19 евро, в Латвии - уже 1,65 (разница в 39 центов). Вафельный торт Klasika и того дороже в Риге - на целых 50 центов.

В итоге получается, что корзина с идентичными продуктами эстонцу обойдется в 6,45 евро, а латвийцу - в 8,27 евро, что на 25% больше.

Представитель группы Orkla, куда входят Selga, Laima, Staburadze и другие знаки, Линета Микша не раскрыла себестоимости указанных сладостей, не называет она и наценку в латвийских магазинах: "Это конфиденциальная информация. Часть нашего бизнеса". Также она отметила, что не может ответить на вопрос, почему идентичная продукция предприятий, входящих в одну группу, в Эстонии стоит дешевле, чем в Латвии, где она, собственно, и производится.

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