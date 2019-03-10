Eesti Raudtee может открыть сообщение между югом Эстонии и Россией

Директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн сказал BNS, что Eesti Raudtee обсудила этот вопрос с российской стороной, по оценке которой имеется заинтересованность пассажиров в маршрутах, соединяющих Южную Эстонию и Россию.

"Цель в том, чтобы предложить жителям Южной Эстонии больше международных прямых сообщений",- сказал Райхманн как о возможных маршрутах в направлении России, так и о линии Таллинн-Киев через Тарту и Валга.