Eesti Raudtee может открыть сообщение между югом Эстонии и Россией

Железнодорожная компания Eesti Raudtee рассматривает возможность наряду с проходящим через Тарту железнодорожным маршрутом Таллинн-Киев открыть и сообщение между югом Эстонии и Россией — возможно, это будут линии Тарту-Койдула-Псков-Петербург и Тарту-Койдула-Псков-Москва.
Директор по развитию Eesti Raudtee Артур Райхманн сказал BNS, что Eesti Raudtee обсудила этот вопрос с российской стороной, по оценке которой имеется заинтересованность пассажиров в маршрутах, соединяющих Южную Эстонию и Россию.
"Цель в том, чтобы предложить жителям Южной Эстонии больше международных прямых сообщений",- сказал Райхманн как о возможных маршрутах в направлении России, так и о линии Таллинн-Киев через Тарту и Валга.
Железнодорожная линии Таллинн-Киев может открыться вавгусте этого года. Eesti Raudtee считает нужным провести переговоры с Латвией по условиям открытия железнодорожной линии Таллинн-Киев и о возможности создания компенсационного механизма, который позволил бы снизить затраты южного соседа на этот маршрут.