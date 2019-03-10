Фото: в столице Сербии прошла многотысячная акция протеста

Протесты в сербской столице проходят четырнадцатую субботу подряд. Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, однако незадолго до новогодних праздников их отпустили на свободу в связи с недостатком улик.