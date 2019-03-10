Фото: в столице Сербии прошла многотысячная акция протеста

Тысячи сербов вновь приняли участие в акциях протеста против политики президента Александара Вучича. Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" демонстранты в Белграде, Сербия, в субботу, 9 марта, требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов, передает Deutsche Welle.
Протесты в сербской столице проходят четырнадцатую субботу подряд. Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, однако незадолго до новогодних праздников их отпустили на свободу в связи с недостатком улик.
Демонстрации, поддерживаемые объединеним сербских оппозиционных партий "Союз за Сербию", стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года. Тогда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.