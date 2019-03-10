Вс, 10.03.2019
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Фото: жильцы дома приняли пожар за взрыв

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В Вильяндимаа в деревне Синиаллику в частном доме произошел пожар.

В 14.23 в Спасательный департамент сообщили, что в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Синиаллику в частном доме произошел взрыв, сообщает Sakala.

Руководитель команды спасателей Вильяндимаа Индрек Варик сказал, что в люке дымовой трубы вспыхнул пожар, от которого частично загорелись стена, пол и потолок. Из-за возникшего жара рухнул абажур, в результате чего жильцы дома посчитали, что произошел взрыв. Несколько квадратных метров стены полностью обуглились.

Одного жильца дома осмотрели медики скорой помощи, он не получил тяжелых повреждений. Другие жильцы не пострадали.

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