Фото: жильцы дома приняли пожар за взрыв

В 14.23 в Спасательный департамент сообщили, что в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Синиаллику в частном доме произошел взрыв, сообщает Sakala.

Руководитель команды спасателей Вильяндимаа Индрек Варик сказал, что в люке дымовой трубы вспыхнул пожар, от которого частично загорелись стена, пол и потолок. Из-за возникшего жара рухнул абажур, в результате чего жильцы дома посчитали, что произошел взрыв. Несколько квадратных метров стены полностью обуглились.