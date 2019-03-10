На одной из таллиннских улиц вскоре начнется реконструкция

13 марта начнется реконструкция улицы Тоонела, цель котороой - создание нового подъезда к национальному стадиону "Калев", облегчение доступа к стадиону как пешеходов, так и велосипедистов, а также создание стоянки для автомобилей и автобусов.
На участке между улицами Фильтри и Выйстлузе появится двухполосная проезжая часть шириной 6,5 метра, возле дома № 8 по улице Фильтри - карман для стоянки 12 автомобилей, а со стороны кладбища - стоянка для автобусов, передает Раэпресс.
На перекрестке будет создана круговая развязка и так далее. По обе стороны улицы Тоонела будут проложены велодорожки шириной 2,5-3 метра. Еще одна дорожка появится вдоль улицы Фильтри на участке между улицами Тоонела и Выйстлузе.
На время реконструкции улица будет перекрыта для движения транспорта, временно будет организован доступ к кладбищу Сизелинна с улицы Фильтри. Стоимость работ - около 440 тысяч евро, срок их завершения - 30 июня.
На первом этапе будут снесены мешающие реконструкции амортизированные гаражные боксы.