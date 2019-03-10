На одной из таллиннских улиц вскоре начнется реконструкция

На перекрестке будет создана круговая развязка и так далее. По обе стороны улицы Тоонела будут проложены велодорожки шириной 2,5-3 метра. Еще одна дорожка появится вдоль улицы Фильтри на участке между улицами Тоонела и Выйстлузе.