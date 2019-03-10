Картина дня: крушение самолета Ethiopian Airlines, взрыв автобуса в Стокгольме и требование эстонских банков

Потерпел крушение самолет Ethiopian Airlines: погибли 157 человек

Пассажирский самолет "Боинг 737" авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел катастрофу по пути из Аддис-Абебы в Найроби. На борту самолета находились граждане 33 стран, в том числе и России. Читать далее...

Видео: в Стокгольме взорвался автобус

В соцсетях распространяется видео, на котором заснято облака черного дыма в Стокгольме, которое, предположительно, связано со взрывом автобуса. Читать далее...

Фото: автомобиль врезался в стену дома, спасатели вырезали водителя

Сегодня около 15.50 по неизвестной пока причине на улице Пости в Вильянди автомобиль Audi 80 врезался в стену дома. Читать далее...

В России пожилой мужчина из Эстонии прогнал вооруженного преступника из магазина

Налетчик напугал женщину-кассира цветочного магазина в Кингисеппском районе Ленинградской области, но получил отпор от добропорядочного покупателя. Читать далее...

Полиция проведет масштабные рейды по всей Эстонии

На следующей неделе по всей Эстонии полиция особенно тщательно будет проверять использование ремней безопасности. Читать далее...

Эстонские банки требуют от клиентов заполнять подробные анкеты о себе и родственниках

Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма обязывает банки собирать подробную информацию о своих клиентах, а также выявлять среди них связанных с госорганами лиц и их родственников. Читать далее...

Дмитрий Бертман: «Мистер Георг Отс» – спектакль без главной роли

Дмитрий Бертман, один из выдающихся оперных режиссеров нашего времени, поставит спектакль о Георге Отсе, блистательном эстонском певце, чей легендарный голос сводил с ума миллионы слушателей. Мировая премьера состоится этим летом на острове Сааремаа. Читать далее...

Погода на следующей неделе испытает жителей Эстонии на прочность

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается снегопады и мороз до 12 градусов, однако температура воздуха будет колебаться и до весенних плюсовых значений. Читать далее...

В Таллинне на маршруты выйдут новые автобусы, график изменится