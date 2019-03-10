Второй день рождения: мужчина опоздал на потерпевший крушение самолет и избежал смерти

"У меня был рейс Дубай - Аддис-Абеба, а другой из Аддис-Абебы в Найроби, но поскольку рейс из Дубая задержался, то на следующий я не попал. Когда наконец приехал в Аддис-Абебу, мне сказали, что я полечу в Найроби следующим рейсом, в 11.00. Мне это подошло", - сказал он.