Вс, 10.03.2019
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Второй день рождения: мужчина опоздал на потерпевший крушение самолет и избежал смерти

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Амед Халид (слева) из-за задержки предыдущего рейса не попал на самолет, упавший сегодня утром в Эфиопии.

ФОТО: Baz Ratner / REUTERS / Scanpix

Ахмид Халид путешествовал из Дубая в столицу Кении Найроби. Планировалось, что он пересядет на самолет, который сегодня утром упал в Эфиопии, но благодаря опозданию первого самолета, на тот рейс он не попал, передает Postimees.

"У меня был рейс Дубай - Аддис-Абеба, а другой из Аддис-Абебы в Найроби, но поскольку рейс из Дубая задержался, то на следующий я не попал. Когда наконец приехал в Аддис-Абебу, мне сказали, что я полечу в Найроби следующим рейсом, в 11.00. Мне это подошло", - сказал он.

Позже мужчина узнал, что самолет, на котором он сначала должен был лететь в Найроби, упал. На борту было 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Родившийся в рубашке Халид полетел в Найроби следующим самолетом. В Кении его ждал отец Халид Бзамбур и оба радовались его спасению.

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