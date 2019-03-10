Президент призвала выдвигать кандидатов на награду «С детьми и детям»

"Отмечать и выдвигать можно как маленьких, так и взрослых, а также и организации которые своими инициативами или продолжительной деятельностью внесли существенный вклад в то, чтобы засияли глаза детей, молодежи и семей",- написала Кальюлайд в своем Фейсбуке.

Награды «С детьми и детям» будут вручены в шестой раз по трем номинациям: «Большое дело ребенка», «Двигатель изменений» и «Премия за дело всей жизни». Ознакомиться с условиями представления кандидатов и заполнить форму заявки можно сайте канцлера права до 15 апреля.

"Вместе с канцлером права Юлле Мадизе я вручу эти награды в День защиты детей 1 июня в Розовом саду президентской канцелярии",- написала Кальюлайд.