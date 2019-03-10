Зеленые Эстонии примут участие во всемирной забастовке

"И в Эстонии есть молодежь, за будущее которой взрослые граждане на прошедших выборах не проголосовали, и которая не пойдет в школу, чтобы сообщить всему обществу, что климат является самой большой проблемой нашего времени, которую государствам нужно начать решать ",- сообщила партия в социальных сетях.

Зеленые обещают устроить акцию в Таллинне перед Рийгикогу и на площали перед Тартуской ратушей с 10 до 12.

В течение последних шести месяцев десятки тысяч школьников в Сиднее, Брюсселе, в Берлине, Гааге, Лондоне и других городах по примеру шестнадцатилетней шведки Греты Тунберг выходят по пятницам на улицы, требуя от правительств действий в предотвращении потепления на Земном шаре.

В климатическом долговоре от 2015 года Европейский Союз обещал сократить к 2030 году выбросы парниковых газов как минимум на 40 процентов по отношению к уровню 1990 года, чтобы удерживать потепление земли на уровне ниже двух градусов. Однако в последнее время чиновники ЕС начали говорить о необходимости поднять показатель до 45 процентов.

На межправительственной конференции ООН по проблеме изменения климата (IPCC) прозвучало предостережение, что потепление — на пути к катастрофическим 3-4 градусам, и чтобы удеражть землю от хаоса, требуются решительные перемены. Времени на это отводится примерно десять лет.

"Если мы с этим не справимся, все наши достижения и прогресс бессмыслены,- считает Тунберг. - И все, что останется в наследие от наших политических лидеров — это величайший исторический провал".

Тунберг привлекала внимание всего мира свой речью в декабре на климатической конференции ООН в Польше, однако уже с августа она каждую пятницу стоит в Стокгольме напротив парламента с требованием, чтобы правительство в самом деле вступило в борьбу за климатические перемены.