Водители, будьте внимательны!

По сообщению Центра координации движения Департамента шоссейных дорог, в воскресенье возможна гололедица, она наиболее опасна на боковых и лесных дорогах, сообщает BNS.
Во второй половине дня шоссе преимущественно мокрыми или влажные. По прогнозу погоды, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, многим регионам пройдет легкий снег, на юге и юго-востоке страны ночью ожидаются интенсивные снегопады. Температура воздуха повсеместно понижается до минусовых значений.
Автоводителям нужно помнить, что скорость движения следует выбирать в зависимости от условий на дорогах и что безопасный стиль вождения — это обязательное соблюдение установленного ограничения скорости.