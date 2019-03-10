Вс, 10.03.2019
Мы называем нашу систему единой для всех и мы как налогоплательщики все вкладываемся, но, когда приходит беда, некоторые оказываются не у дел. Виктория Ладынская-Кубитс

Водители, будьте внимательны!

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Скользкая дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: maxpark

По сообщению Центра координации движения Департамента шоссейных дорог, в воскресенье возможна гололедица, она наиболее опасна на боковых и лесных дорогах, сообщает BNS. 

Во второй половине дня шоссе преимущественно мокрыми или влажные. По прогнозу погоды, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, многим регионам пройдет легкий снег, на юге и юго-востоке страны ночью ожидаются интенсивные снегопады. Температура воздуха повсеместно понижается до минусовых значений.

Автоводителям нужно помнить, что скорость движения следует выбирать в зависимости от условий на дорогах и что безопасный стиль вождения — это обязательное соблюдение установленного ограничения скорости.

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