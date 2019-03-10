Водители, будьте внимательны!

Во второй половине дня шоссе преимущественно мокрыми или влажные. По прогнозу погоды, в воскресенье вечером и в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, многим регионам пройдет легкий снег, на юге и юго-востоке страны ночью ожидаются интенсивные снегопады. Температура воздуха повсеместно понижается до минусовых значений.