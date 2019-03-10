Касса по безработице начинает кампанию «Обнови свою оперативную систему новыми знаниями»

«Именно у старшего поколения страх перед технологиями может вызывать чувство ненужности на рынке труда – но это не так. Справиться со страхами такого рода помогут не только одобрения работодателя, родных и друзей, но и советы специалистов, которые в курсе ситуации на рынке труда. Эстонская касса по безработице предлагает всем желающим по всей Эстонии бесплатное консультирование по карьере. При необходимости консультанты могут прийти и на предприятие. Возможно получить как индивидуальные консультации, так и принять участие в семинарах и групповых работах»,- информирует Больничная касса .