Касса по безработице начинает кампанию «Обнови свою оперативную систему новыми знаниями»

Касса по безработице вдохновляет людей старше 50 лет развивать свои IT- навыки. «С каждым днем все важнее становятся компьютерные навыки – простейшие действия на компьютере сегодня нужно выполнять практически на любом рабочем месте, будь то школа, склад или супермаркет. Поэтому необходимо обновить свою оперативную систему новыми знаниями, чтобы работа нового времени не поставила вас в тупик, и и чтобы не пропала открытость к новым карьерным вызовам», - говорится на сайте Кассы.
«Именно у старшего поколения страх перед технологиями может вызывать чувство ненужности на рынке труда – но это не так. Справиться со страхами такого рода помогут не только одобрения работодателя, родных и друзей, но и советы специалистов, которые в курсе ситуации на рынке труда. Эстонская касса по безработице предлагает всем желающим по всей Эстонии бесплатное консультирование по карьере. При необходимости консультанты могут прийти и на предприятие. Возможно получить как индивидуальные консультации, так и принять участие в семинарах и групповых работах»,- информирует Больничная касса .
Люди, которым больше 50 лет, средний доход которых за прошлый год составил менее 1291 евро, могут пройти любые компьютерные курсы, которые помогут сохранить рабочее место. Консультант по карьере поможет осознать свои сильные и слабые стороны; рассмотреть возможности повышения своей квалификации; подумать, как развиваться на нынешнем рабочем месте; взвесить альтернативы; поставить цели и построить планы; направить на курсы, подходящие именно конкретному человеку.
Контакты консультантов на портале Кассы по безработице или по адресу www.minukarjaar.ee