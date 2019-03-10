График: предприятия тратят на исследования и разработки огромные суммы
Самые прибыльные в мире предприятия тратят на работы по проведению исследований и разработки невероятные суммы, пишет Majandus24. Так, например, самая инновационная компания в мире Amazon за прошлый год потратила на R&D 22,6 млрд долларов, то есть примерно два бюджета Эстонии.
В целом, 20 фирм, которые больше всего вкладывают в сферу R&D, потратили на разработки и исследования за год 214 млрд долларов. Самые внушительные суммы вкладывали связанные с технологиями фирмы (таковых было семь, их расходы составили 99 млрд долларов), производители автомобилей (шесть фирм потратили 55 млрд долларов) и фармацевтические компании (шесть предприятий потратили 54 млрд долларов).
Единственным, так сказать, классическим предприятием в этом списке оказалась компания Siemens – ее расходы составили 6,1 млрд долларов.