Пн, 11.03.2019
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Шторм остановил движение поездов в Германии

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Поезд во Франкфурте. Фото иллюстративное.

ФОТО: Michael Probst / AP

Железнодорожная система в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия парализована в связи со штормовым циклоном Эберхард, сообщает в воскресенье Интерфакс со ссылкой на компанию Deutsche Bahn.

"Из-за нескольких заблокированных Эберхардом маршрутов железнодорожное сообщение поездов Deutsche Bahn в Северном Рейне - Вестфалии было временно приостановлено. В результате в настоящее время нет возможности сообщения на поездах дальнего следования в направлении Гамбурга, Ганновера, Касселя-Вильгельмсхёэ и Франкфурта-на-Майне", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.

Движение международных поездов, направлявшихся в или из Нидерландов и Бельгии, полностью остановлено.

В сообщении говорится, что шторм продолжает двигаться с запада на восток через Германию, и могут быть дальнейшие его последствия.

"Путешественникам, которые имеют возможность изменить свои планы поездок, не рекомендуется путешествовать сегодня", - отмечает железнодорожная компания.

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