Шторм остановил движение поездов в Германии

"Из-за нескольких заблокированных Эберхардом маршрутов железнодорожное сообщение поездов Deutsche Bahn в Северном Рейне - Вестфалии было временно приостановлено. В результате в настоящее время нет возможности сообщения на поездах дальнего следования в направлении Гамбурга, Ганновера, Касселя-Вильгельмсхёэ и Франкфурта-на-Майне", - говорится в сообщении на сайте Deutsche Bahn.

Движение международных поездов, направлявшихся в или из Нидерландов и Бельгии, полностью остановлено.

В сообщении говорится, что шторм продолжает двигаться с запада на восток через Германию, и могут быть дальнейшие его последствия.