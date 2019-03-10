Иностранные студенты убрали мусор на Штромке

Инициатива субботников принадлежит студентке по обмену из Германии Анне, которая благодаря группе в Facebook для иностранцев, учащихся в Таллинне, собрала команду и вывела ее на воскресную уборку. Девушка потом уехала из Эстонии, а традиция прижилась.