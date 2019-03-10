Иностранные студенты убрали мусор на Штромке

Иностранные студенты-энтузиасты регулярно собираются на совместные субботники. Солнечный, хотя и ветреный день 10 марта не стал исключением - уборка развернулась на столичном пляже Штромка, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Инициатива субботников принадлежит студентке по обмену из Германии Анне, которая благодаря группе в Facebook для иностранцев, учащихся в Таллинне, собрала команду и вывела ее на воскресную уборку. Девушка потом уехала из Эстонии, а традиция прижилась.
Несмотря на погоду, студенты не собираются останавливаться и говорят, что будут собираться на субботники, пока не уберут весь мусор в Таллинне.