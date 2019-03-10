Пн, 11.03.2019
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Иностранные студенты убрали мусор на Штромке

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Субботник на Штромке проходил и год назад.

ФОТО: Александр Гужов

Иностранные студенты-энтузиасты регулярно собираются на совместные субботники. Солнечный, хотя и ветреный день 10 марта не стал исключением - уборка развернулась на столичном пляже Штромка, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Инициатива субботников принадлежит студентке по обмену из Германии Анне, которая благодаря группе в Facebook для иностранцев, учащихся в Таллинне, собрала команду и вывела ее на воскресную уборку. Девушка потом уехала из Эстонии, а традиция прижилась.

Несмотря на погоду, студенты не собираются останавливаться и говорят, что будут собираться на субботники, пока не уберут весь мусор в Таллинне.

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