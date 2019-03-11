Чемпионка мира по велотреку покончила с собой в 23 года

По словам отца девушки Марка Кэтлин, тело велогонщицы обнаружили в ее дома в штате Калифорния. Обстоятельства и причины смерти не сообщаются.

Информацию о смерти спортсменки подтвердил председатель федерации велоспорта США Боб Демартини. «Для ее родных и близких наступило невероятно тяжелое время, мы хотим, чтобы их право на неприкосновенность личной жизни уважалось», — добавил он.