Организаторов Чемпионата мира по футболу в Кaтаре подозреают в гигантской взятке

По информации источника, в распоряжении которого есть скриншоты документов с подписью президента ФИФА Йозефа Блаттера, за 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 катарский канал Al Jazeerа подписал с ФИФА ТВ-контракт на 400 млн долларов.

Канал, как следует из документов, выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре.

В контракт был включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.

Через три года, как информирует источник, Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group.