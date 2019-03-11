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  • Организаторов Чемпионата мира по футболу в Кaтаре подозреают в гигантской взятке

Организаторов Чемпионата мира по футболу в Кaтаре подозреают в гигантской взятке

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5578920 06.07.2018 A model of Al Wakrah Stadium at the Qatar @RoadTo2022 Exhibition of football paraphernalia at Moscow's GUM Department Store. Iliya Pitalev / Sputnik

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

ФИФА получил от Катара 880 миллионов долларов за право проведения ЧМ-2022, утверждает The Sunday Times.

По информации источника, в распоряжении которого есть скриншоты документов с подписью президента ФИФА Йозефа Блаттера, за 21 день до выборов стран-хозяек ЧМ-2018 и ЧМ-2022 катарский канал Al Jazeerа  подписал с ФИФА ТВ-контракт на 400 млн долларов.

Канал, как следует из документов, выкупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период с 2015-го по 2018-й и за 150 млн с 2019-го по 2022-й, включая ЧМ в Катаре.

В контракт был включен бонус 100 млн долларов, если ФИФА отдаст ЧМ-2022 Катару.

Через три года, как информирует источник, Катар предложил еще один контракт стоимостью 480 млн долларов от имени компании beIN Media Group. 

Издание сообщило, что цифры в договоре в пять раз превышают предыдущие ТВ-контракты этого региона.

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