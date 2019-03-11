Керсти Кальюлайд с понедельника по четверг находится с рабочим визитом США

Об этом сообщили в канцелярии президента.

В программе визита также встречи с лидерами ряда государств и аккредитованными при ООН послами, с которыми Керсти Кальюлайд обсудит планы Эстонии баллотироваться в Совет безопасности ООН.

«Союзнические отношения Эстонии с США есть и будут основой нашей политики безопасности, как в двусторонних связях, так и в рамках сотрудничества в НАТО. От сильных, строящихся на общих ценностях трансатлантических отношений выигрывают как Эстония, Европа в целом, так и США», - отметил советник президента по внешней политике Лаури Куузинг.

В понедельник президент Кальюлайд в Нью-Йорке встретится с президентом Тринидада и Тобаго и с вице-президентом Кирибати, обменяется информацией с послами ряда стран при ООН. Темами этих встреч станут планы Эстонии баллотироваться в непостоянные члены Совета безопасности ООН на период с 2020 по 2021 годы.

Во вторник президент Эстонии примет участие в дискуссии на Генеральной ассамблее ООН, в роли сопредседателя выступит на мероприятии Every Woman Ewery Child, а вечером примет послов при ООН на мероприятии по случаю 100-летия Эстонской республики. Во вторник Керсти Кальюлайд проведет двусторонние встречи с президентом Непала и вице-президентом Колумбии.