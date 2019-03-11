Туристический поток в Ида-Вирумаа ощутимо вырос

Отечественных туристов стало больше на 13%, а всего в январе услугами гостиниц Ида-Вируского уезда воспользовались 10 147 жителей Эстонии, а число гостей из-за рубежа выросло в январе на 7,6% и составило 7329, пишет rus.err.ee .

75% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа - россияне, которых в январе было 5533 человека - почти на 4% меньше, чем в том же месяце годом ранее. А вот гостей из Латвии, Литвы и Германии стало заметно больше.