Суд в Малайзии освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Индонезийский посол в Малайзии выразил удовлетворение решением суда в Шах-Аламе. По его словам, Айсиа должна быть как можно скорее доставлена на родину, пишет DW.com.

Сити Айсиа и вьетнамка Доан Тхи Хуонг обвинялись в том, что 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура они распылили в лицо Ким Чен Наму состав, содержавший VX - фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервнопаралитического действия. Семьи обеих женщин утверждают, что они не хотели смерти 45-летнего Кима, а убийство произошло по недоразумению.