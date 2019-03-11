В конце 2018 года в Эстонии было более 10 000 вакансий

В четвертом квартале прошлого года количество вакантных рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях в Эстонии составило почти 10 500, при этом данная тенденция сохраняется с первого квартала 2017 года.
На том же уровне количество рабочих вакансий было в прошлом году в сравнении с четвертым кварталом 2017 года, но в сравнении с третьим кварталом 2018 года численность вакансий уменьшилась на 8%. В прошлом году количество свободных рабочих мест в первом квартале было 10 575, во втором квартале почти 11 430 и в третьем квартале почти 11 440, сообщил Департамент статистики.
Рабочих мест в четвертом квартале в общей сложности было в Эстонии 597 500, что, в сравнении с третьим кварталом было на полпроцента меньше. По численности рабочих мест лидерство в статистике традиционно занимают перерабатывающая промышленность, торговля и образование.
Крупнейшими работодателями в Эстонии остаются также перерабатывающая промышленность и торговля — в четвертом квартале в этих секторах свободных рабочих мест было, соответственно, 1747 и 1756. Последующие за ними места заняли административное управление и государственная оборона — 928 мест.
Большинство рабочих мест по-прежнему остаются в Харьюском уезде — 72%, при этом на долю Таллинна приходится 60% вакансий. За ними следуют Тартуский уезд, Ида-Вирумаа и Пярнуский уезд. Больше всего вакансий в Харьюском и Рапласком уездах, меньше всего — в Хийуском, Пыльваском и Выруском уездах.
Оборот рабочей силы в четвертом квартале прошлого года составил 100 200, что, в сравнении с третьим кварталом прошлого и четвертым кварталом 2017 года было на том же уровне. Как принятых на работу, так и покинувших работу по-прежнему больше всего было в розничной и оптовой торговле, перерабатывающей промышленности и строительстве.