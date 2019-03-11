Пн, 11.03.2019
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  • Галерея: Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Евгением Осиновским

Галерея: Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Евгением Осиновским

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Сегодня, 11 марта, председатель победившей на выборах Партии реформ Кая Каллас встречается в Рийгикогу с лидером социал-демократов Евгением Осиновским, а также, вероятно, с главой «Отечества» Хелиром-Валдором Сеэдером.

В конце прошлой недели пресс-секретари СДПЭ и «Отечества» подтвердили, что правления их партий соберутся только в понедельник, на выходных коалиционных встреч не будет.

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что в понедельник состоится собрание правления, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.

В то же время Сеэдер отметил, что надеется, по меньшей мере, по телефону, не обязательно с глазу на глаз, пообщаться с руководителями Центристской партией, EKRE и Партии реформ.

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