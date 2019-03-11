Галерея: Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Евгением Осиновским

В конце прошлой недели пресс-секретари СДПЭ и «Отечества» подтвердили, что правления их партий соберутся только в понедельник, на выходных коалиционных встреч не будет.

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что в понедельник состоится собрание правления, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.