Галерея: Кая Каллас встречается в Рийгикогу с Евгением Осиновским

Сегодня, 11 марта, председатель победившей на выборах Партии реформ Кая Каллас встречается в Рийгикогу с лидером социал-демократов Евгением Осиновским, а также, вероятно, с главой «Отечества» Хелиром-Валдором Сеэдером.
В конце прошлой недели пресс-секретари СДПЭ и «Отечества» подтвердили, что правления их партий соберутся только в понедельник, на выходных коалиционных встреч не будет.
Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что в понедельник состоится собрание правления, на котором будут обсуждаться дальнейшие шаги.
В то же время Сеэдер отметил, что надеется, по меньшей мере, по телефону, не обязательно с глазу на глаз, пообщаться с руководителями Центристской партией, EKRE и Партии реформ.