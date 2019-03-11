Пн, 11.03.2019
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  • Кристьян Порт: нерaзрешенная ситуация с допингом Андруса Веэрпалу усилила боль нынешнего допингового кейса

Кристьян Порт: нерaзрешенная ситуация с допингом Андруса Веэрпалу усилила боль нынешнего допингового кейса

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Andrus Veerpalu (paremal) ja Mati Alaver 2011. aastal pressikonverentsil.

ФОТО: RAIGO PAJULA / AFP

Спортивный биолог Кристьян Порт в интервью спортивной программе ЭТВ заявил, что нынешний допинговый скандал ударил по нашему обществу достаточно больно, так как на поверхность всплыл и неразрешенный допинговый инцидент с Андрусом Веэрпалу, передает ERR Sport.

"Спорт высших достижений - не чистый, но может таким быть. Это как жизнь человека - никто из нас небезгрешен. Всегда чуть обманываем себя и других, часть обмана даже носит немного воспитательный характер. Разочаровываются в людях, поступках - эта обида очень сильное чувство, после которой думают, что можно было бы все по другому сделать немного. Поскольку допинговый случай Веэрпалу до конца разрешен не был, а просто удовлетворились тем, что эмоционально от него освободились, то все нужные вещи и выводы остались несделанными и теперь боль от нынешнего допингового скандала намного сильнее", - заявил Порт.

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