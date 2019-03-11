В случае взлома банкоматов SEB купюры будут измазаны краской

SEB Pank приступил к модернизации своей сети, состоящей из 232 банкоматов. Первые новые аппараты для взноса и выдачи наличности были установлены в Харьюском и Тартуском уездах, а также в Ида- и Ляэне-Вирумаа. Полностью сеть банкоматов планируется обновить к 2021 году.
Новые автоматы доставлены из Германии, и благодаря обновленному аппаратному и программному обеспечению современные банкоматы обладают удобным для пользователя интерфейсом. Новые аппараты оснащены также рядом новшеств в области безопасности, основной из которых являются кассеты с несмываемой краской так называемый метод чернильной защиты (автоматическая система защиты, активирующаяся в случае попытки взлома банкомата - прим. ред.), впервые используемый в Эстонии. На данный момент в ходе тестирования обновлены 33 аппарата. Всего в течение 2019 года планируется заменить до ста банкоматов, параллельно идет процесс модернизации в латвийских и литовских банках SEB.
«Несмотря на то, что основное внимание SEB сфокусировано на развитии цифровых каналов, наша цель - поддерживать всю банковскую инфраструктуру в хорошем состоянии. Осуществляя обновление, мы уделяем большое внимание надежности и удобству работы с клиентами, поскольку банкоматы, в каждом из которых производится в среднем 4000 операций в месяц, по-прежнему играют важную роль в качестве ежедневного банковского канала для наших клиентов», - сказал член правления SEB Айнар Леппянен.
В четвертом квартале 2018 года в банкоматах SEB было совершено сделок на 2,25 миллиона евро, средний размер операции достиг 127 евро. Сеть банкоматов SEB состоит из 181 банкомата для снятия денег и 51 аппарата для взноса и снятия наличности; за последние несколько лет количество банкоматов не претерпело значительных изменений.