В случае взлома банкоматов SEB купюры будут измазаны краской

Новые автоматы доставлены из Германии, и благодаря обновленному аппаратному и программному обеспечению современные банкоматы обладают удобным для пользователя интерфейсом. Новые аппараты оснащены также рядом новшеств в области безопасности, основной из которых являются кассеты с несмываемой краской так называемый метод чернильной защиты (автоматическая система защиты, активирующаяся в случае попытки взлома банкомата - прим. ред.), впервые используемый в Эстонии. На данный момент в ходе тестирования обновлены 33 аппарата. Всего в течение 2019 года планируется заменить до ста банкоматов, параллельно идет процесс модернизации в латвийских и литовских банках SEB.

«Несмотря на то, что основное внимание SEB сфокусировано на развитии цифровых каналов, наша цель - поддерживать всю банковскую инфраструктуру в хорошем состоянии. Осуществляя обновление, мы уделяем большое внимание надежности и удобству работы с клиентами, поскольку банкоматы, в каждом из которых производится в среднем 4000 операций в месяц, по-прежнему играют важную роль в качестве ежедневного банковского канала для наших клиентов», - сказал член правления SEB Айнар Леппянен.