Пн, 11.03.2019
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Авиакомпания airBaltic задает тон на рынке пассажирских перевозок

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Самолет авиакомпании airBaltic.

ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

За февраль 2019 года авиакомпания airBaltic перевезла более 35 000 пассажиров следующих в или из Таллинна. Этот показатель превысил результаты всех остальных авиаперевозчиков Эстонии, говорится в пресс-сообщении компании.

Доля рынка авиакомпании достигла 19%, что превысило показатели предыдущего года на 4 процентных пункта.

"Мы полностью преданы интересам эстонского рынка и наступающим летом предложим больше всего авиабилетов из Таллинна чем все остальные авиакомпании, работающие в Эстонии. Эстонский рынок показывает высокий спрос на авиаперевозки и мы работаем здесь для того, чтобы обеспечить наилучшее воздушное соединение с Таллинном", - сказал Maртин Гаус, председатель правления airBaltic.

Из Таллинна airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также перелеты через Ригу. В начале лета airBaltic запустит из Эстонии еще три новых прямых направления: в Малагу, Копенгаген и Брюссель.

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