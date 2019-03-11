Авиакомпания airBaltic задает тон на рынке пассажирских перевозок

"Мы полностью преданы интересам эстонского рынка и наступающим летом предложим больше всего авиабилетов из Таллинна чем все остальные авиакомпании, работающие в Эстонии. Эстонский рынок показывает высокий спрос на авиаперевозки и мы работаем здесь для того, чтобы обеспечить наилучшее воздушное соединение с Таллинном", - сказал Maртин Гаус, председатель правления airBaltic.