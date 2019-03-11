Авиакомпания airBaltic задает тон на рынке пассажирских перевозок

За февраль 2019 года авиакомпания airBaltic перевезла более 35 000 пассажиров следующих в или из Таллинна. Этот показатель превысил результаты всех остальных авиаперевозчиков Эстонии, говорится в пресс-сообщении компании.
Доля рынка авиакомпании достигла 19%, что превысило показатели предыдущего года на 4 процентных пункта.
"Мы полностью преданы интересам эстонского рынка и наступающим летом предложим больше всего авиабилетов из Таллинна чем все остальные авиакомпании, работающие в Эстонии. Эстонский рынок показывает высокий спрос на авиаперевозки и мы работаем здесь для того, чтобы обеспечить наилучшее воздушное соединение с Таллинном", - сказал Maртин Гаус, председатель правления airBaltic.
Из Таллинна airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также перелеты через Ригу. В начале лета airBaltic запустит из Эстонии еще три новых прямых направления: в Малагу, Копенгаген и Брюссель.