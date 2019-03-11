Бывший наркодилер стал священником в приграничном эстонском городе

Детство жившего в Таллинне Тургана, мягко говоря, не было таким, о каком можно мечтать. Его отец был алкоголиком, а неприятности с полицией у самого Рагнара возникали еще, когда он был совсем ребенком: он впал в зависимость как от алкоголя, так и от наркотиков. В судебном порядке его наказывали восемь раз: шесть раз за кражи и два - за наркопреступления. После освобождения из тюрьмы его ждал тот же замкнутый круг. В последний раз его поймали в 2009 году, когда 23-летний Турган занимался продажей экстази.

А через десять лет этот человек возглавил приход, стал добропорядочным семьянином, добровольно помогает социальным программам и продолжает получать образование. В этом году он отметит шесть лет без наркотиков. «За это время я восстановил все, что было разрушено. Отношения с матерью, сестрой, другими родственниками, долги – все приведено в порядок. За короткое время большая радость и единство вернулись в нашу семью».

Как ему это удалось?

Теплый прием в Валга

Когда в 2017 году Турган ушел из располагающейся в Харьюмааских лесах деревни «Лоотус», в которой занимаются алко- и наркозависимыми, он тут же женился. Сразу после этого они с женой переехали в Валга: «Было нужно, чтобы кто-то из работников приехал в приход. Мы почувствовали, что это наше место. Собрали свое небогатое имущество и поехали».

Влага был для него совершенно чужим городом: «Родственники живут в Таллинне, Пярну, Палдиски. Расстояния – это, конечно, проблема. Если отправляешься к родственникам, нужно взять четыре-пять дней, чтобы встретиться со всеми».

Турган стал исполняющим обязанности пастора в Валгаском приходе Эстонской христианской церкви Святого Духа. По сути он делает работу пастора, хотя о посвящении в сан сможет просить лишь через два года. Служивший раньше в Валга старший пастор Гульдар Ярве руководил несколькими приходами, и ему был нужен помощник. Свою роль сыграл руководитель деревни «Лоотус» - епископ Мярт Вяхи, который в Эстонии вместе с Харри Леэсментом и Алларом Лауром построили несколько приходов.

В приходе есть 26 официальных членов и столько же детей. «Жизнь в приходе развивается. Реставрируем дом изнутри, у нас проходят регулярные службы, и мы провели множество мероприятий», - сказал Турган, которого в прошлом году рукоположили в диаконы.

Подготовку к духовной жизни дала деревня «Лоотус», также он учился в латвийской Baltic School of Ministry, которая находится под Елгавой в Озолниеки. Кроме того, им пройдено и иное обучение.

Готов пойти в университет