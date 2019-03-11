Бывший наркодилер стал священником в приграничном эстонском городе

Рагнар Турган провел в тюрьме почти половину своей жизни, в последний раз попавшись на торговле таблетками экстази. Теперь он стал исполняющим обязанности пастора в Валга, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Детство жившего в Таллинне Тургана, мягко говоря, не было таким, о каком можно мечтать. Его отец был алкоголиком, а неприятности с полицией у самого Рагнара возникали еще, когда он был совсем ребенком: он впал в зависимость как от алкоголя, так и от наркотиков. В судебном порядке его наказывали восемь раз: шесть раз за кражи и два - за наркопреступления. После освобождения из тюрьмы его ждал тот же замкнутый круг. В последний раз его поймали в 2009 году, когда 23-летний Турган занимался продажей экстази.
А через десять лет этот человек возглавил приход, стал добропорядочным семьянином, добровольно помогает социальным программам и продолжает получать образование. В этом году он отметит шесть лет без наркотиков. «За это время я восстановил все, что было разрушено. Отношения с матерью, сестрой, другими родственниками, долги – все приведено в порядок. За короткое время большая радость и единство вернулись в нашу семью».
Как ему это удалось?
Теплый прием в Валга
Когда в 2017 году Турган ушел из располагающейся в Харьюмааских лесах деревни «Лоотус», в которой занимаются алко- и наркозависимыми, он тут же женился. Сразу после этого они с женой переехали в Валга: «Было нужно, чтобы кто-то из работников приехал в приход. Мы почувствовали, что это наше место. Собрали свое небогатое имущество и поехали».
Влага был для него совершенно чужим городом: «Родственники живут в Таллинне, Пярну, Палдиски. Расстояния – это, конечно, проблема. Если отправляешься к родственникам, нужно взять четыре-пять дней, чтобы встретиться со всеми».
Турган стал исполняющим обязанности пастора в Валгаском приходе Эстонской христианской церкви Святого Духа. По сути он делает работу пастора, хотя о посвящении в сан сможет просить лишь через два года. Служивший раньше в Валга старший пастор Гульдар Ярве руководил несколькими приходами, и ему был нужен помощник. Свою роль сыграл руководитель деревни «Лоотус» - епископ Мярт Вяхи, который в Эстонии вместе с Харри Леэсментом и Алларом Лауром построили несколько приходов.
В приходе есть 26 официальных членов и столько же детей. «Жизнь в приходе развивается. Реставрируем дом изнутри, у нас проходят регулярные службы, и мы провели множество мероприятий», - сказал Турган, которого в прошлом году рукоположили в диаконы.
Подготовку к духовной жизни дала деревня «Лоотус», также он учился в латвийской Baltic School of Ministry, которая находится под Елгавой в Озолниеки. Кроме того, им пройдено и иное обучение.
Готов пойти в университет
Прежняя жизнь не мешает его работе священником: они с женой почувствовали очень теплый прием со стороны членов общины: «В первый раз, когда я сюда приехал, я сразу рассказал общине свою историю. Конечно, может быть, у кого-то это вызвало какие-то проблемы, но сегодня я не вижу, чтобы это было. Это – прошлое».
Его образование прервалось в девятом классе. Теперь он учится в Валгаской школе удаленного обучения и после окончания девятого класса планирует пойти в гимназию, а потом - по возможности - и в университет. Там он хотел бы учиться социальным наукам.
«Я езжу добровольцем и в социальный центр Пеэтеля в Таллинне, который начал работу более 20 лет назад. Занимаются в Копли с уличными детьми. У них очень сложные истории. Поскольку я сам через это прошел, езжу добровольцем в лагеря, был воспитателем и консультантом с личным опытом».
Но и это еще не все. Кроме этого, он ходит в автошколу и к лету надеется получить водительские права: «Хорошо, что раньше у меня не было прав. Жизнь, которой я жил раньше… Все это могло закончиться очень печально».
Со старой жизнью его не связывают никакие мучения или соблазны: «Часто звонят старые знакомые и друзья и просят о помощи. Старюсь их поддерживать».
Сам Турган говорит, что изменения произошли, главным образом, благодаря деревне «Лоотус», где он провел три года. Также благодаря Богу, которого он там нашел: «Я точно помню день, когда я туда пришел. С другой стороны, я понял, что такое Бог. Для меня он сейчас – номер один, и был номером один в то время, когда я хотел измениться. Сейчас вижу, что без Бога этого не получилось бы».
Турган доволен, что в доме прихода на перекрестке улиц Малева и Кунгла есть магазин, в котором продают одежду, мебель и продукты питания: «Есть цель – продавать дешевле магазинных цен. Мы находимся на контакте с социальной опекой. Если есть семьи, которым нужны еда, предметы мебели или одежда, то мы помогаем».
Он признал, что в ближайшее время могут произойти перемены в месте жительства: «Есть некоторые дела, но я бы пока о них не говорил. Мы сделали то, ради чего приехали. Приход растет, у нас проходят концерты музыкальной школы, летний христианский лагерь».
Будь, что будет, но сейчас он жизнью доволен: «Я благодарен за то, что я здоров, у меня есть отношения с родственниками, у меня есть жена, ребенок. Что еще нужно для счастья, если у тебя есть все это?»