ФОТО: Digitark

Компания Samsung сорвала покровы с новинок 2019 – топовой серии S. Речь идет о тех девайсах, с помощью которых крупнейший южнокорейский производитель рассчитывает удержаться в этом году в луче софитов и снять сливки в борьбе за первенство среди флагманских смартфонов, пишет Март Лаанемяги в техноблоге Digitark.

Устройств серии S10 всего три (не считая недоступной на эстонском рынке модели с поддержкой 5G): недорогой «малыш» S10e, «средненький» S10 и самый мощный и крупный старший брат S10+. Чтобы поделиться первыми впечатлениями, мы подготовили обзор модели S10+.



Большой, но легкий

Первое, что бросается в глаза при взгляде на «десять плюс», это его внешний вид: устройство получилось всесторонне солидным и привлекательным. В части соотношения экрана к корпусу был сделан еще один шажок вперед, и теперь изображение занимает практически всю его площадь от края до края. Это означает, что при диагонали в 6,4 дюйма S10+ на полсантиметра короче по сравнению с Samsung Note 9 с той же площадью экрана. Разница в весе ощутима. Note 9 весит 212 грамм, а вес S10+ составляет всего 175. А поскольку телефон тоньше и его края закруглены, изменения в весе и размерах ощущаются с первых секунд.