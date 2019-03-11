Страховщики обратились к водителям с важным предупреждением

По словам руководителя отдела транспортных ущербов If Kindlustus Мартина Кукка, согласно статистике, яркое солнце очень часто является причиной произошедших весной ДТП.

"Более половины несчастных случаев, в которых водителям мешало яркое солнце, происходят в течение трех весенних месяцев – с марта по май. Это нам показывает статистика ущербов как по каско, так и дорожному страхованию. Поэтому водителям стоит быть особенно внимательным на разных поворотах и всегда выбирать подходящую для движения скорость", - объяснил Кукк.

Несчастные случаи, к сожалению, происходят не только с автомобилями - иногда потерпевшими становятся и пешеходы. Поэтому внимательными стоит быть всем участникам движения.

"Из-за яркого солнца водители иногда не замечают пешеходов. Например, при одном из произошедших в прошлом году несчастных случаев автомобиль нанес тяжелые травмы пересекавшему дорогу человеку. Его восстановительное лечение было очень долгим и вместе с расходами на лечение обошлось более чем в 16 000 евро", - объяснил эксперт.