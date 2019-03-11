Зидан отказался от возвращения в «Реал»

Отмечается, что президент команды Флорентино Перес попросил сотрудника клуба связаться с французским клубом, однако ответ был отрицательным.

При этом издание отмечает, что «Ювентус» официально предложил 46-летнему Зидану сменить Максимилиано Аллегри на посту наставника итальянского клуба до 2022 года. Ранее в СМИ сообщалось, что Зидан недавно посетил Турин и провёл встречу с руководством «Ювентуса».