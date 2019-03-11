Участие во всемирной выставке в Дубае обойдется Эстонии почти в 800 000 евро

Об этом сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что принципиальное решение об оказании такой поддержки кабинет принял в ноябре 2018 года.

Участие Эстонии в ЕХРО будет координировать эстонское представительство фонда EXPO 2020 Dubai, объединяющее под своей эгидой шесть предпринимательских организаций, в их числе Союз инфотехнологий и телекоммуникации Эстонии, Союз оборонной промышленности, Smart City Lab, НКО Digitaalehitus, объединение Personalised Medicine Association и Центральный союз работодателей Эстонии.

На открывающейся 20 октября 2020 года в Дубае ярмарке ЕХРО продолжительностью шесть месяцев ожидается более 25 миллионов посетителей. В течение полугода в эстонском павильоне может побывать посетителей больше, чем самих эстонцев в мире всего.