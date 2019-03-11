Пресса Британии: ЕС готовится штрафовать Британию за задержку с выходом

Евросоюз собрался поставить Британию «на счетчик»

Накануне повторного голосования в парламенте по плану Терезы Мэй британские газеты больше всего материалов посвящают, как и все последнее время, Брекзиту.

Daily Telegraph стало известно о том, что Брюссель разрабатывает различные штрафные санкции для Британии, как компенсацию за согласие на отсрочку Брекзита.

Газета пишет о том, что члены ЕС будут настаивать на том, что за задержку Британии придется заплатить отдельно. Речь идет как о юридической, так и о финансовой компенсациях вдобавок к уже запланированному «платежу за развод» в 39 млрд фунтов стерлингов.

Неназванный европейский дипломат сказал изданию, что члены Евросоюза все более негативно воспринимают отсрочку, а потому если она будет предоставлена на срок больше нескольких недель, то ЕС запросит контрибуцию от Британии.

По сведениям источника газеты, Британия должна будет заплатить 13,5 млрд фунтов стерлингов за каждый год отсрочки.

И даже за трехмесячную отсрочку будет выставлен миллиардный счет.

Отставка Мэй может спасти ее же план

Financial Times рассказывает о том, что на премьер-министра оказывается беспрецедентное давление со стороны депутатов-евроскептиков.

Они настаивают на том, что добиться столь необходимых для прохождения плана в парламенте голосов Мэй может, только пообещав покинуть пост премьер-министра.

По сведениям издания, несмотря на то, что между Лондоном и Брюсселем идут напряженные переговоры, надежды на достижение приемлемого для большинства парламентариев компромисса практически нет.

Газета цитирует слова одного из членов кабинета министров, о том, что никто не сомневается в том, что Мэй не стоит оставаться на премьерском посту дольше июня этого года.

Даунинг-стрит настаивает на том, что Тереза Мэй не собирается уходить в отставку и это не обсуждается.

«Хищники», «темные лошадки» и аутсайдеры - кто хочет поселиться на Даунинг-стрит следующим

Financial Times вполне серьезно рассматривает возможность отставки премьер-министра, основываясь на уверенности ее коллег по Консервативной партии, что ее просто вынудят уйти.

В этой связи газета задается вопросом о том, кто может стать следующим лидером консерваторов.

Собеседник издания отмечает, что хотя нового голосования по доверию премьеру до декабря быть не может, «люди в серых костюмах» - партийные тяжеловесы, непременно придут к ней сразу после Брексита, как когда-то приходили к Маргарет Тэтчер, чтобы сказать ей, что не следует выдвигаться на пост лидера партии вновь.