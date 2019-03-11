"Это чрезвычайно подозрительно": одна и та же модель самолета, вторая авиакатастрофа за пять месяцев

Самолет Ethiopian Airlines упал через шесть минут после взлета из аэропорта в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Он разбился примерно в 60 километрах на юго-восток от столицы.

В самолете находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, он направлялся в столицу Кении Найроби.

"Это чрезвычайно подозрительно. Это совсем новая модель самолета, которая дважды за год потерпела аварию. В индустрии авиации это тревожный звоночек, так как такие вещи так просто не происходят", - заявила CNN бывшая генеральный инспектор транспортного департамента США Мэри Шиаво.

Опубликованная базой данных гражданской авиации Planespotters информация свидетельствует, что разбившийся самолет был новым. Он был поставлен авиакомпании в середине ноября прошлого года.

Реагируя на произошедшее, Ethiopian Airlines на время прекратила использовать все имеющиеся в ее распоряжении самолеты Boeing 737 MAX 8, сообщает The Guardian.

"После трагических событий с рейсом ET 302 Ethiopian Airlines решила с 10 марта прекратить использование всех самолетов Boeing 737 MAX 8 до дальнейшего сообщения. Хоть мы пока и не знаем причин аварии, решили временно прекратить использование этой модели как дополнительное мероприятие по безопасности", - заявили в понедельник в авиакомпании.

Агентство авиации Китая дало распоряжение всем государственным авиалиниям прекратить использование Boeing 737 MAX 8. Авиакомпания Cayman Airlines на время расследования также прекратила использовать эту модель.

Однако другие компании, к примеру, Fiji Airlines и базируемая в Сингапуре компания по аренде самолетов BOC Aviation, не собираются останавливать использование модели.

Сейчас авиакомпании по всему миру используют более 300 самолетов Boeing 737-MAX. С 2017 года было заказано еще примерно 5000 таких самолетов.

Модель находится в использовании коммерческих линий только с 2017 года.

После прошлогодней авиакатастрофы в Индонезии следователи указывали, что из-за автоматической системы самолета у пилотов возникли трудности с управлением во время полета. Система повторно наклонила нос транспортного средства вниз, пока пилота поднялись поднять его вверх.

Автоматическая система - новая функция самолетов Boeing 737 MAX. Агентство Reuters сообщает, что Boeing может выпустить новое программное решение, чтобы предотвратить проблемы, связанные с автоматической системой.

Разбившийся 4 февраля самолет Ethiopian Airlines прошел тщательную проверку.

Во время аварии самолета видимость была хорошей, но сайт по мониторингу воздушного сообщения Flightradar24 указывал, что "вертикальная скорость самолета после взлета была нестабильной", сообщает Би-би-си. Самолетом управлял старший капитан Яред Гетачев, стаж полетов которого превышал 8000 часов.