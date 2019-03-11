Умер худрук нарвского театра «Ильмарине»

Юрий Михалев родился 28 июня 1947 года в городе Швентой (Литва). Окончил Черновицкий государственный университет по специальности русская филология, режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры.

В Нарву приехал в 1978 году, став режиссером и художественным руководителем Нарвского народного театра, который в 1989 году получил название «Ильмарине».