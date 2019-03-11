Умер худрук нарвского театра «Ильмарине»

На 72-м году жизни скончался основатель и бессменный руководитель нарвского театра «Ильмарине» Юрий Михалев, сообщает Rus.ERR.
Юрий Михалев родился 28 июня 1947 года в городе Швентой (Литва). Окончил Черновицкий государственный университет по специальности русская филология, режиссерское отделение Ленинградского государственного института культуры.
В Нарву приехал в 1978 году, став режиссером и художественным руководителем Нарвского народного театра, который в 1989 году получил название «Ильмарине».
Поставил 75 спектаклей и написал 48 пьес, за два спектакля награжден театральной премией имени Сальме Реэк.