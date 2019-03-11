Большая часть лишенных госнаград так и не вернули их президенту

Главы Эстонии в разные годы по разным причинам лишили госнаград 11 человек, но лишь четверо из них вернули в Канцелярию президента свои медали, пишет Postimees.
Отозванные награды президентам вернули бывший министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, некогда занимавший должность Лыунаского префекта Айвар Освальт, бывший работник Информационного департамента (разведка) Сергей Быстров и бывший сотрудник Полиции Безопасности Юрий Фигловский.
Президент лиши наград также признанного виновным в государственной измене бывшего высокопоставленного чиновника Хермана Сийма, бывшего руководителя скаутов Ристо Тейнонена, бывшего председателя Народного союза и министра окружающей среды Виллу Рейльяна, подвижника народной культуры Яана Айтая, предпринимателя Тоомаса Аннуса, бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура и лыжного тренера Мати Алавера.
Никто из них своих наград президентам не верну. Однако решение о лишении наград Мати Алавера глава государства вынесла лишь в прошлый понедельник, 4 марта, так что это решение еще настолько новое, что Алавера нельзя упрекать за игнорирование решения главы государства.
После того, как президент выносит решение о лишении госнаград, его Канцелярия письменно оповещает об этом человека.
Пресс-секретарь Канцелярии президента Майлин Аасмяэ признала, что время на возврат госнаград законом не регламентировано, а практика возврата различается: «Есть люди, которые возвращают награды сразу после вынесения решения, но есть и те, у кого на это уходит много времени».
Она добавила, что отнятые награды остаются на хранении в Канцелярии президента. В повторное использование их не берут, поэтому ни один награжденный не должен беспокоиться, что ему вручат награду, отнятую у предателя родины, человека, признанного виновным в совершении преступления, или совершившего иной недостойным поступок.
Не возврат наград объясняют по-разному
Окончательно признанный виновным в требовании взятки по делу о недвижимости на Рявала бывший министр окружающей среды Виллу Рейльян был лишен наград решением президента от 26 мая 2010 года, но до сих пор не вернул их в Канцелярию.
На вопрос Postimees, Виллу Рейльян задал встречный вопрос: разве его заслуги перед Эстонией стали недействительными после решения президента?
«Я уже комментировал СМИ вопрос наград и не собираюсь делать это снова. Если хотите, прочитайте сами, что я говорил об этом раньше», - сказал Рейльян и прекратил разговор.
В мае прошлого года Рейльян сказал в интервью газете Õhtuleht, что принявший решение о лишении его наград президент Тоомас Хендрик Ильвес не был тем, кто их ему вручил – награды он получил раньше, из рук другого президента.
Обвиненный в государственной измене Херман Сийм не вернул награды президенту объяснив это тем, что они якобы пропали. Сам Херман Сийм говорил, что в последний раз он надевал награды 23 февраля 2008 года на торжественном мероприятии в честь годовщины республики в Министерстве обороны, но больше он их не видел и понятия не имеет, куда они могли деться.
Носивший награды вместе с нацистской символикой Ристо Тейнонен объясняет невозвращение наград тем, что он не может их вернуть, поскольку подарил их своей матери. Тейнонен уже много лет назад переехал из Эстонии в Испанию.
Первое после восстановления независимости Эстонии решение о лишении наград вынес президент Тоомас Хендрик Ильвес 13 марта 2009 года, лишив наград предателя родины Хермана Сийма и бывшего руководителя скаутов Ристо Тейнонена, который носил награды вместе с нацистской символикой.
Херман Сийм
13 марта 2009 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил Хермана Сийма знака отличия «Белая звезда» IV класса, поскольку суд признал его виновным в государственной измене. Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал Сийма виновным в предательстве родины и передаче внутренней информации, и приговорил его по совокупности к 12 года и шести месяцам лишения свободы. По гражданскому иску от Министерства обороны с Сийма взыскали также более 20 миллионов крон. По данным Полиции безопасности, бывший высокопоставленный государственный чиновник Херман Сийм за 13 лет передал иностранной разведке тысячи секретных документов. В 2006 году президент Арнольд Рюйтель наградил Сийма за присоединение Эстонии к НАТО знаком отличия «Белая звезда» IV класса.
Ристо Тейнонен
Президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил 13 марта 2009 года Ристо Тейнонена Креста Маарьямяги V класса, поскольку в СМИ просочились фотографии, на которых он был изображен с государственными наградами и нацистской символикой. Президент Леннарт Мэри наградил руководителя скаутов Ристо Тейнонена Крестом Маарьямяги V класса за услуги, оказанные Эстонии.
Айвар Отсальт
30 июня 2009 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил Лыунаского префекта Айвара Отсальта Креста орла IV класса, поскольку Тартуский уездный суд признал его виновным в совершении ряда преступлений. Отсальта признали виновным в подстрекательстве к ведению слежки в частном порядке, чтобы собрать информацию о Лыунаском префекте полиции Тармо Кохве. Также Отсальта обвинили в том, что работая Лыунаским префектом, он присвоил принадлежащее префектуре топливо на сумму в 3515 крон. Также его обвинили в том, что он помогал в организации и осуществлении незаконной охоты и рыбной ловли. Президент Арнольд Рюйтель наградил Отсальта в 2006 году как полицейского чиновника за услуги, оказанные Эстонии.
Виллу Рейльян
26 мая 2010 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего министра окружающей среды Виллу Рейльяна знака отличия «Государственный герб» IV класса и знака отличия «Белая звезда» II класса. Это было сделано после того, как вступил в силу приговор по делу Рейльяна, согласно которому он был обвинен в требовании взятки. Президент Арнольд Рюйтель наградил Рейльяна в 2002 году «Государственным гербом» за сохранение природы, и «Белой звездой» за продвижение идей охраны окружающей среды.
Яан Айтая
2 апреля 2013 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил медали «Белая звезда» подвижника народной культуры Яана Айтая, которого суд признал виновным в удовлетворении половой страсти с детьми. Тартуский уездный суд в марте 2013 года в рамках согласительного производства признал Айтая виновным в удовлетворении половой страсти с тремя 10-летними девочками. Президент Леннарт Мэри в 2001 году наградил Айтая за продвижение народной культуры.
Эстер Туйксоо
8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего министра сельского хозяйства Эстер Туксоо знака отличия «Белая звезда» III класса, поскольку она была признана в рамках уголовного дела об обмене земель в получении взятки. Решение суда приступило в силу 30 июня 2014 года, когда Государственный суд признал виновными всех фигурантов дела об обмене земель. Президент Арнольд Рюйтель наградил Туйксоо в 2006 году за содействие в присоединении Эстонии к Европейскому союзу и продвижение сельского хозяйства.
Тоомас Аннус
8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил предпринимателя Тоомас Аннуса знака отличия «Белая звезда» III класса, поскольку он был признан виновным в даче взятки по делу об обмене земель. Приговор приступил в силу 30 июня 2014 года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Аннуса в 2006 году за продвижение предпринимательства.
Калев Кангур
8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура знака отличия «Белая звезда» IV класса, поскольку его признали виновным в получении взятки по делу об обмене земель. Приговор вступил в силу 30 июня 2014 года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Кангура в 2004 году за услуги, оказанные государству, в качестве государственного чиновника.
Сергей Быстров
17 декабря 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил знака отличия «Белая звезда» V класса бывшего работника Информационного департамента Сергея Быстрова, которого суд признал виновным в разглашении государственной тайны. Харьюский уездный суд подтвердил 26 ноября 2014 года соглашения, которыми пятерых бывший работников Информационного департамента признавали виновными в присвоении, и четверых из них и в разглашении государственной тайны. Президент Арнольд Рюйтель наградил Быстрова в 2006 году за услуги, оказанные Эстонии в качестве государственного чиновника.
Юрий Фигловский
15 марта 2017 года президент Керсти Кальюлайд лишила знака отличия «Крест орла» V класса бывшего сотрудника Полиции безопасности Юрия Фигловского, которого суд признал виновным в позволении незаконного доступа к государственной тайне. Харьюский уездный суд вынес приговор в марте того же года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Фигловского в 2006 году за услуги, оказанные Эстонии в качестве сотрудника Полиции безопасности.
Мати Алавер
В прошлый понедельник, 4 марта, президент Керсти Кальюлайд лишила знаков отличия «Эстонский Красный крест» и «Белая звезда» III тренера по лыжам Мати Алавера, который признался, что передал лыжнику Карелю Таммъярву контакты допингового врача. Президент Леннарт Мэри наградил главного тренера лыжной сборной Эстонии Мати Алавера в 2001 году знаком отличия «Эстонский Красный крест» IV класса. А президент Арнольд Рюйтель наградил Мати Алавера в 2006 году «Белой звездой» за услуги, оказанные Эстонии в качестве лыжного тренера.