Большая часть лишенных госнаград так и не вернули их президенту

Отозванные награды президентам вернули бывший министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, некогда занимавший должность Лыунаского префекта Айвар Освальт, бывший работник Информационного департамента (разведка) Сергей Быстров и бывший сотрудник Полиции Безопасности Юрий Фигловский.

Президент лиши наград также признанного виновным в государственной измене бывшего высокопоставленного чиновника Хермана Сийма, бывшего руководителя скаутов Ристо Тейнонена, бывшего председателя Народного союза и министра окружающей среды Виллу Рейльяна, подвижника народной культуры Яана Айтая, предпринимателя Тоомаса Аннуса, бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура и лыжного тренера Мати Алавера.

Никто из них своих наград президентам не верну. Однако решение о лишении наград Мати Алавера глава государства вынесла лишь в прошлый понедельник, 4 марта, так что это решение еще настолько новое, что Алавера нельзя упрекать за игнорирование решения главы государства.

После того, как президент выносит решение о лишении госнаград, его Канцелярия письменно оповещает об этом человека.

Пресс-секретарь Канцелярии президента Майлин Аасмяэ признала, что время на возврат госнаград законом не регламентировано, а практика возврата различается: «Есть люди, которые возвращают награды сразу после вынесения решения, но есть и те, у кого на это уходит много времени».

Она добавила, что отнятые награды остаются на хранении в Канцелярии президента. В повторное использование их не берут, поэтому ни один награжденный не должен беспокоиться, что ему вручат награду, отнятую у предателя родины, человека, признанного виновным в совершении преступления, или совершившего иной недостойным поступок.

Не возврат наград объясняют по-разному

Окончательно признанный виновным в требовании взятки по делу о недвижимости на Рявала бывший министр окружающей среды Виллу Рейльян был лишен наград решением президента от 26 мая 2010 года, но до сих пор не вернул их в Канцелярию.

На вопрос Postimees, Виллу Рейльян задал встречный вопрос: разве его заслуги перед Эстонией стали недействительными после решения президента?

«Я уже комментировал СМИ вопрос наград и не собираюсь делать это снова. Если хотите, прочитайте сами, что я говорил об этом раньше», - сказал Рейльян и прекратил разговор.

В мае прошлого года Рейльян сказал в интервью газете Õhtuleht, что принявший решение о лишении его наград президент Тоомас Хендрик Ильвес не был тем, кто их ему вручил – награды он получил раньше, из рук другого президента.

Обвиненный в государственной измене Херман Сийм не вернул награды президенту объяснив это тем, что они якобы пропали. Сам Херман Сийм говорил, что в последний раз он надевал награды 23 февраля 2008 года на торжественном мероприятии в честь годовщины республики в Министерстве обороны, но больше он их не видел и понятия не имеет, куда они могли деться.