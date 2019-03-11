Пн, 11.03.2019
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Большая часть лишенных госнаград так и не вернули их президенту

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Riiklikud teenetemärgid.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Главы Эстонии в разные годы по разным причинам лишили госнаград 11 человек, но лишь четверо из них вернули в Канцелярию президента свои медали, пишет Postimees.

Отозванные награды президентам вернули бывший министр сельского хозяйства Эстер Туйксоо, некогда занимавший должность Лыунаского префекта Айвар Освальт, бывший работник Информационного департамента (разведка) Сергей Быстров и бывший сотрудник Полиции Безопасности Юрий Фигловский.

Президент лиши наград также признанного виновным в государственной измене бывшего высокопоставленного чиновника Хермана Сийма, бывшего руководителя скаутов Ристо Тейнонена, бывшего председателя Народного союза и министра окружающей среды Виллу Рейльяна, подвижника народной культуры Яана Айтая, предпринимателя Тоомаса Аннуса, бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура и лыжного тренера Мати Алавера.

Никто из них своих наград президентам не верну. Однако решение о лишении наград Мати Алавера глава государства вынесла лишь в прошлый понедельник, 4 марта, так что это решение еще настолько новое, что Алавера нельзя упрекать за игнорирование решения главы государства.

После того, как президент выносит решение о лишении госнаград, его Канцелярия письменно оповещает об этом человека.

Пресс-секретарь Канцелярии президента Майлин Аасмяэ признала, что время на возврат госнаград законом не регламентировано, а практика возврата различается: «Есть люди, которые возвращают награды сразу после вынесения решения, но есть и те, у кого на это уходит много времени».

Она добавила, что отнятые награды остаются на хранении в Канцелярии президента. В повторное использование их не берут, поэтому ни один награжденный не должен беспокоиться, что ему вручат награду, отнятую у предателя родины, человека, признанного виновным в совершении преступления, или совершившего иной недостойным поступок.

Не возврат наград объясняют по-разному

Окончательно признанный виновным в требовании взятки по делу о недвижимости на Рявала бывший министр окружающей среды Виллу Рейльян был лишен наград решением президента от 26 мая 2010 года, но до сих пор не вернул их в Канцелярию.

На вопрос Postimees, Виллу Рейльян задал встречный вопрос: разве его заслуги перед Эстонией стали недействительными после решения президента?

«Я уже комментировал СМИ вопрос наград и не собираюсь делать это снова. Если хотите, прочитайте сами, что я говорил об этом раньше», - сказал Рейльян и прекратил разговор.

В мае прошлого года Рейльян сказал в интервью газете Õhtuleht, что принявший решение о лишении его наград президент Тоомас Хендрик Ильвес не был тем, кто их ему вручил – награды он получил раньше, из рук другого президента.

Обвиненный в государственной измене Херман Сийм не вернул награды президенту объяснив это тем, что они якобы пропали. Сам Херман Сийм говорил, что в последний раз он надевал награды 23 февраля 2008 года на торжественном мероприятии в честь годовщины республики в Министерстве обороны, но больше он их не видел и понятия не имеет, куда они могли деться.

Носивший награды вместе с нацистской символикой Ристо Тейнонен объясняет невозвращение наград тем, что он не может их вернуть, поскольку подарил их своей матери. Тейнонен уже много лет назад переехал из Эстонии в Испанию.

Первое после восстановления независимости Эстонии решение о лишении наград вынес президент Тоомас Хендрик Ильвес 13 марта 2009 года, лишив наград предателя родины Хермана Сийма и бывшего руководителя скаутов Ристо Тейнонена, который носил награды вместе с нацистской символикой.

Херман Сийм

13 марта 2009 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил Хермана Сийма знака отличия «Белая звезда» IV класса, поскольку суд признал его виновным в государственной измене. Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства признал Сийма виновным в предательстве родины и передаче внутренней информации, и приговорил его по совокупности к 12 года и шести месяцам лишения свободы. По гражданскому иску от Министерства обороны с Сийма взыскали также более 20 миллионов крон. По данным Полиции безопасности, бывший высокопоставленный государственный чиновник Херман Сийм за 13 лет передал иностранной разведке тысячи секретных документов. В 2006 году президент Арнольд Рюйтель наградил Сийма за присоединение Эстонии к НАТО знаком отличия «Белая звезда» IV класса.

Херман Сийм в 2006 году с президентом Арнольдом Рюйтелем.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Ристо Тейнонен

Президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил 13 марта 2009 года Ристо Тейнонена Креста Маарьямяги V класса, поскольку в СМИ просочились фотографии, на которых он был изображен с государственными наградами и нацистской символикой. Президент Леннарт Мэри наградил руководителя скаутов Ристо Тейнонена Крестом Маарьямяги V класса за услуги, оказанные Эстонии.

Надевший свастику и Крест Маарьямаа Ристо Тейнонен режет торт со свастикой, в годовщину конференции в Ванзе, посвященной убийству евреев.

ФОТО: www.orkut.com

Айвар Отсальт

30 июня 2009 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил Лыунаского префекта Айвара Отсальта Креста орла IV класса, поскольку Тартуский уездный суд признал его виновным в совершении ряда преступлений. Отсальта признали виновным в подстрекательстве к ведению слежки в частном порядке, чтобы собрать информацию о Лыунаском префекте полиции Тармо Кохве. Также Отсальта обвинили в том, что работая Лыунаским префектом, он присвоил принадлежащее префектуре топливо на сумму в 3515 крон. Также его обвинили в том, что он  помогал в организации и осуществлении незаконной охоты и рыбной ловли. Президент Арнольд Рюйтель наградил Отсальта в 2006 году как полицейского чиновника за услуги, оказанные Эстонии.

Айвар Отсальт.

ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Виллу Рейльян

26 мая 2010 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего министра окружающей среды Виллу Рейльяна знака отличия «Государственный герб» IV класса и знака отличия «Белая звезда» II класса. Это было сделано после того, как вступил в силу приговор по делу Рейльяна, согласно которому он был обвинен в требовании взятки. Президент Арнольд Рюйтель наградил Рейльяна в 2002 году «Государственным гербом» за сохранение природы, и «Белой звездой» за продвижение идей охраны окружающей среды.

Виллу Рейльян в 2006 году на церемонии вручения государственных наград в художественном музее Кадриорга.

ФОТО: PEETER LANGOVITS

Яан Айтая

2 апреля 2013 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил медали «Белая звезда» подвижника народной культуры Яана Айтая, которого суд признал виновным в удовлетворении половой страсти с детьми. Тартуский уездный суд в марте 2013 года в рамках согласительного производства признал Айтая виновным в удовлетворении половой страсти с тремя 10-летними девочками. Президент Леннарт Мэри в 2001 году наградил Айтая за продвижение народной культуры.

Яан Айтая.

ФОТО: Ove Maidla

Эстер Туйксоо

 

8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего министра сельского хозяйства Эстер Туксоо знака отличия «Белая звезда» III класса, поскольку она была признана в рамках уголовного дела об обмене земель в получении взятки. Решение суда приступило в силу 30 июня 2014 года, когда Государственный суд признал виновными всех фигурантов дела об обмене земель. Президент Арнольд Рюйтель наградил Туйксоо в 2006 году за содействие в присоединении Эстонии к Европейскому союзу и продвижение сельского хозяйства. 

Эстер Туйксоо в 2006 году на приеме у президента.

ФОТО: PEETER LANGOVITS / PM/EMF

Тоомас Аннус

8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил предпринимателя Тоомас Аннуса знака отличия «Белая звезда» III класса, поскольку он был признан виновным в даче взятки по делу об обмене земель. Приговор приступил в силу 30 июня 2014 года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Аннуса в 2006 году за продвижение предпринимательства.

Тоомас Аннус.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Калев Кангур

8 июля 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил бывшего руководителя Земельного департамента Калева Кангура знака отличия «Белая звезда» IV класса, поскольку его признали виновным в получении взятки по делу об обмене земель. Приговор вступил в силу 30 июня 2014 года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Кангура в 2004 году за услуги, оказанные государству, в качестве государственного чиновника.

Калев Кангур.

ФОТО: LIIS TREIMANN

Сергей Быстров

17 декабря 2014 года президент Тоомас Хендрик Ильвес лишил знака отличия «Белая звезда» V класса бывшего работника Информационного департамента Сергея Быстрова, которого суд признал виновным в разглашении государственной тайны. Харьюский уездный суд подтвердил 26 ноября 2014 года соглашения, которыми пятерых бывший работников Информационного департамента признавали виновными в присвоении, и четверых из них и в разглашении государственной тайны. Президент Арнольд Рюйтель наградил Быстрова в 2006 году за услуги, оказанные Эстонии в качестве государственного чиновника.

Юрий Фигловский

15 марта 2017 года президент Керсти Кальюлайд лишила знака отличия «Крест орла» V класса бывшего сотрудника Полиции безопасности Юрия Фигловского, которого суд признал виновным в позволении незаконного доступа к государственной тайне. Харьюский уездный суд вынес приговор в марте того же года. Президент Арнольд Рюйтель наградил Фигловского в 2006 году за услуги, оказанные Эстонии в качестве сотрудника Полиции безопасности.

Мати Алавер

В прошлый понедельник, 4 марта, президент Керсти Кальюлайд лишила знаков отличия «Эстонский Красный крест» и «Белая звезда» III тренера по лыжам Мати Алавера, который признался, что передал лыжнику Карелю Таммъярву контакты допингового врача. Президент Леннарт Мэри наградил главного тренера лыжной сборной Эстонии Мати Алавера в 2001 году знаком отличия «Эстонский Красный крест» IV класса. А президент Арнольд Рюйтель наградил Мати Алавера в 2006 году «Белой звездой» за услуги, оказанные Эстонии в качестве лыжного тренера.

Мати Алавер.

ФОТО: AIN PROTSIN

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