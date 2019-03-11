Килиан Мбаппе решил остаться в "Пари Сен-Жермен"

«Да, я думаю, что буду здесь в следующем сезоне. Могу даже сказать, что я уверен.

После того, что случилось вылет из Лиги чемпионов, даже до этого все было решено. Не хочу добавлять еще проблем клубу к тем проблемам, которые появились после вылета.

Предельно ясно, что о моей ситуации можно не беспокоиться», – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.