Шторм "Эберхард" остановил поезда в Германии и оставил без электричества Чехию

По всей стране ураганный ветер привел к серьезным разрушениям. Спасательные службы убирают поваленные деревья и укрепляют поврежденные крыши, пишет DW.com. По всей стране наблюдаются отмены и задержки поездов, в том числе на международных железнодорожных ветках между Регенсбургом и Пльзенем, а также между Линцем и Ческе-Будеёвице.

Ураганный ветер в Германии

Между тем в Германии нарушенное накануне железнодорожное сообщение в значительной части восстановлено, хотя сохраняются ограничения как в дальних, так и в региональных перевозках, сообщила представитель концерна Deutsche Bahn утром 11 марта.

Накануне шторм "Эберхард" с порывами ветра силой 11 и 12 по двенадцатибалльной шкале Бофорта охватил западную федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия и часть Нижней Саксонии, а вечером достиг Тюрингии и Саксонии на востоке страны. По данным Немецкой метеорологической службы, скорость ветра в горных регионах достигала 164 км/ч, на равнинах - 120 км/ч. Ураганный ветер нанес серьезные разрушения, вырывая с корнем деревья и срывая части зданий. Команды пожарных тысячи раз выезжали для устранения последствий непогоды.

Парализовано железнодорожное сообщение на западе ФРГ

Deutsche Bahn полностью остановил железнодорожное сообщение в Северном Рейне - Вестфалии, являющемся наиболее населенной федеральной землей Германии. В ряде городов концерн предоставил поезда, в которых могли провести ночь пассажиры, лишенные возможности добраться до пункта назначения.