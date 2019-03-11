В коротком тизере, кадры из которого представлены ниже, Huawei обещает переписать правила фотографирования с выпуском Huawei P30, пишет ixbt.com.

Данный тизер опубликовал лично исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) на своей страничке в социальной сети Weibo, сопроводив его следующим комментарием:

"Смотрите дальше, смотрите шире, исследуйте на шаг ближе! 26 марта, Париж, Франция. Перепишите правила!"

В тизере показывают фронтальную часть смартфона, а на виде в профиль можно обратить внимание на то, что основная камера не выступает над поверхностью задней панели.