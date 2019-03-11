Пн, 11.03.2019
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Huawei обещает переписать правила фотографирования с выпуском Huawei P30

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Логотип Huawei.

ФОТО: Andy Wong / AP

Компания Huawei продолжает масштабную рекламную кампанию линейки флагманских смартфонов Huawei P30, до анонса которой осталось чуть более двух недель.

В коротком тизере, кадры из которого представлены ниже, Huawei обещает переписать правила фотографирования с выпуском Huawei P30, пишет ixbt.com.

Huawei обещает переписать правила фотографирования с выпуском Huawei P30
 

Данный тизер опубликовал лично исполнительный директор Huawei Devices Ричард Ю (Richard Yu) на своей страничке в социальной сети Weibo, сопроводив его следующим комментарием:

"Смотрите дальше, смотрите шире, исследуйте на шаг ближе! 26 марта, Париж, Франция. Перепишите правила!"

В тизере показывают фронтальную часть смартфона, а на виде в профиль можно обратить внимание на то, что основная камера не выступает над поверхностью задней панели.

Huawei обещает переписать правила фотографирования с выпуском Huawei P30
 

Именно Huawei P30 Pro с новым ночным режимом и 10-кратным зумом должен стать новым королем рейтинга DxOMark.

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