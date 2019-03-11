ARD: Мати Алавер объявлен в международный розыск

"По данным ARD, эстонский тренер Мати Алавер объявлен в международный розыск, который связан с допинговой аферой в Эрфурте. Алавера подозревают в том, что он является одной из ключевых фигур. По данным источников, в преступной группировке прозвище Алавера было "Генерал",- заявил Зеппельт

Сам Зеппельт сказал Postimees, что большей информацией по данному делу он не располагает. Полиция Эстонии заявила, что они расследуют данное утверждение. Пока что Алавер как разыскиваемый не значится ни в списках Интерпола, ни Европола.

Nach Informationen der ARD-Dopingredaktion läuft internationale polizeiliche Fahndung gegen Esten Matti Alaver im Zusammenhang mit Erfurt-Affäre. Verdacht: war eine der Schlüsselfiguren. Eingeweihte sagen: er war womöglich der „General“ - interner Code für einen der Drahtzieher — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) March 11, 2019