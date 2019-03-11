Пн, 11.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Государство требует банкротства растратчика казенных денег Аво Вийоля

Государство требует банкротства растратчика казенных денег Аво Вийоля

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Аво Вийол.

ФОТО: Liis Treimann

Государственный фонд Kultuurkapital подал в Вируский уездный суд заявление о признании банкротом своего бывшего руководителя Аво Вийоля, передает Rus.ERR.

В период с 1999 по 2002 год Аво Вийоль, занимавший тогда пост руководителя фонда Kultuurkapital, проиграл в казино 8 521 910 крон (544 649 евро) из бюджета организации.

Из растраченной суммы за следующие 17 лет он вернул только 5326 евро. При этом последний платеж был сделан в 2016 году.

Больше всего денег Вийоль вернул в 2013 году, когда возместил нанесенный государству ущерб в размере 842,77 евро.  

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ