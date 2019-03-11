Государство требует банкротства растратчика казенных денег Аво Вийоля

В период с 1999 по 2002 год Аво Вийоль, занимавший тогда пост руководителя фонда Kultuurkapital, проиграл в казино 8 521 910 крон (544 649 евро) из бюджета организации.

Из растраченной суммы за следующие 17 лет он вернул только 5326 евро. При этом последний платеж был сделан в 2016 году.