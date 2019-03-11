Диагноз коалиционных переговоров – буфет в сумасшедшем доме

Правительство Центристской партии, EKRE и «Отечества», по крайней мере, поначалу будет выглядеть не как правительство, а скорее как буфет в сумасшедшем доме – даже в том случае, если EKRE придется сменить цвет и тон по своим любимым вопросам.

Сами они обещали, что уже не смягчатся – но не стоит принимать это всерьез, поскольку они далеко не дураки и прекрасно понимают, что одно дело орать в оппозиции, и совсем другое – нести ответственность. Но даже если они немного успокоятся, у Юри Ратаса и за обедом и после обеда будут спрашивать: как за неделю изменились ценности EKRE?

Ратас же говорил, что он не будет сотрудничать с ценностями EKRE, но ни разу не сказал, что не будет сотрудничать с EKRE. Теперь все понимают, почему он говорил именно так. Но на вопрос об изменении ценностей EKRE у Ратаса не может быть разумного ответа: ни для своих избирателей, ни они более широкой общественности.

Программы тут ни в коей мере не могут быть основой. Конечно, в программах Партии реформ и EKRE можно найти пересечения: обе имеют непреодолимую жажду разбрасываться деньгами, но ни одну из партий совершенно не интересует то, как работает экономика, и как создаются ценности. До сих пор Центристская партия могла руководить в условиях, когда экономика росла – но так не будет всегда. Когда у премьер-министра Ратаса спросили, в чем заключается его план на случай падения экономики или экономического кризиса, в ответ он лишь вздохнул.

Суть скорее в другом, и это хорошо сформулировал пиарщик Андреас Каю в передаче радиостанции Kuku «Poliitikaguru»: гравитационные колебания власти настолько сильны, что даже самые рациональные люди могут убедить себя в полной рациональности совершенно нерационального хода мыслей, и если вопрос заключается в том, быть у власти или нет, нужно быть готовыми к тому, что все придется проглотить.

Юри Ратасу так понравилось быть премьер-министром, что все остальное ему кажется незначительным. До определенных пределов это по-человечески даже можно понять – но тут до смешного остается лишь один маленький шаг. Все эти разговоры о службе на благо Эстонии, которые Ратас так любит вести, нужно взять в кавычки – для того, чтобы подчеркнуть иронию или сарказм. А почему бы не для того, чтобы вспомнить сериал «Государственные мужи»? Опять же, кто Ратаса в этом вопросе понимает лучше всех? Таави Рыйвас. Ну и что с ним стало?

Очень трудно представить, что избиратель Центристской партии простит Ратасу создание правительство с EKRE и «Отечеством». По своим основным – для избирателей Центристской партии – важным темам Центристская партия, слившись с EKRE и «Отечеством», свяжет себе руки: она не сможет сделать ничего из того, что важно для ее избирателей. А как Ратас сможет объяснить остальному миру, что до сих пор разделявшая западные и европейские основные ценности Эстония начнет двигаться по направлению, взяв пример скорее с Польши и Венгрии? Очень неудобно. Интересно еще и то, сколько Центристская партия, EKRE и «Отечество» вообще удержатся вместе или как быстро будут сброшены при выражении вотума недоверия?