В Финляндии произошла цепная авария с участием 21 автомобиля и еще одно крупное ДТП

В первой аварии возле съезда на Оулунтулли столкнулись пять автомобилей, в которых было всего шестеро человек. Трое из них были госпитализированы.

Второе, еще более серьезное ДТП, случилось на юге от Оулунтулли. В цепную аварию попало сразу 21 транспортное средство, в числе которых два грузовика и один рейсовый автобус.

Всего в больницу были доставлены 13 человек для ухода и проверки.