В Финляндии произошла цепная авария с участием 21 автомобиля и еще одно крупное ДТП
На трассе номер 4 возле Оулу, Финляндия, произошло сегодня утром сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием нескольких автомобилей, передает Yle.
В первой аварии возле съезда на Оулунтулли столкнулись пять автомобилей, в которых было всего шестеро человек. Трое из них были госпитализированы.
Второе, еще более серьезное ДТП, случилось на юге от Оулунтулли. В цепную аварию попало сразу 21 транспортное средство, в числе которых два грузовика и один рейсовый автобус.
Всего в больницу были доставлены 13 человек для ухода и проверки.
На месте аварий шел густой снег и видимость была плохой.