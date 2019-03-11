Пн, 11.03.2019
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В Финляндии произошла цепная авария с участием 21 автомобиля и еще одно крупное ДТП
13 человек госпитализированы

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Финская полиция и скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

На трассе номер 4 возле Оулу, Финляндия, произошло сегодня утром сразу два дорожно-транспортных происшествия с участием нескольких автомобилей, передает Yle.

В первой аварии возле съезда на Оулунтулли столкнулись пять автомобилей, в которых было всего шестеро человек. Трое из них были госпитализированы.

Второе, еще более серьезное ДТП, случилось на юге от Оулунтулли. В цепную аварию попало сразу 21 транспортное средство, в числе которых два грузовика и один рейсовый автобус.

Всего в больницу были доставлены 13 человек для ухода и проверки.

На месте аварий шел густой снег и видимость была плохой.

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