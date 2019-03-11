Tesla поднимает цены на электромобили

Компания Tesla заявил в воскресенье, что поднимет цены на свои электромобили в среднем на 3%, так как планирует сохранить больше розничных магазинов, чем планировалось.
Производитель электромобилей сообщил, что повышение цен по всему миру будет применяться к более дорогим вариантам Model 3, Model S и Model X, сообщает ixbt.com. Оно не коснется варианта Model 3 стоимостью 35 000 долларов (31 200 евро).
По словам автопроизводителя, до 18 марта потенциальные покупатели могут размещать заказы по старым ценам.
В прошлом месяце Tesla заявила, что переносит все продажи в интернет, что должно помочь снизить цены в среднем примерно на 6% и достичь для Model 3 ценовой отметки 35 000 долларов (31 200 евро) раньше, чем ожидалось.
По новым данным, экономия вследствие закрытия магазинов покроет лишь половину потерь от снижения цен, так как компания закроет только половину запланированного количества магазинов.