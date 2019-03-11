Tesla поднимает цены на электромобили

Производитель электромобилей сообщил, что повышение цен по всему миру будет применяться к более дорогим вариантам Model 3, Model S и Model X, сообщает ixbt.com. Оно не коснется варианта Model 3 стоимостью 35 000 долларов (31 200 евро).

По словам автопроизводителя, до 18 марта потенциальные покупатели могут размещать заказы по старым ценам.

В прошлом месяце Tesla заявила, что переносит все продажи в интернет, что должно помочь снизить цены в среднем примерно на 6% и достичь для Model 3 ценовой отметки 35 000 долларов (31 200 евро) раньше, чем ожидалось.